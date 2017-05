Actualidade

Uma mulher de nacionalidade austríaca, de 66 anos, morreu hoje afogada numa praia da Póvoa de Varzim, depois de ter sido arrastada por uma onda, disse à Lusa à fonte da capitania local.

A morte desta mulher eleva para quatro o número de vítimas fatais hoje nas praias portuguesas, depois de um casal de espanhóis ter morrido na Nazaré e um homem português ter morrido depois de tentar salvar um casal numa praia da Costa da Caparica.

O acidente com a mulher austríaca ocorreu ao início da noite, na praia da Lagoa, em Aver-o-Mar, uma freguesia da Póvoa de Varzim, quando a vítima passeava no areal, juntamente com o marido, e foram surpreendidos por uma onda, que os arrastou para o mar.