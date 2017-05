Actualidade

Dois bombardeiros norte-americanos participaram na segunda-feira, na península coreana, em manobras conjuntas, que Pyongyang considerou uma provocação, foi hoje anunciado.

Os dois bombardeiros estratégicos "B1" partiram da base aérea Andersen, na ilha de Guam, e participaram na segunda-feira nos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e o Japão, disseram as Forças Armadas do Pacífico (PACAF) norte-americanas em comunicado.

O PACAF afirmou que os Estados Unidos realizam estas manobras de forma rotineira, sem qualquer ligação "a uma situação ou país específicos".