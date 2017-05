Actualidade

A Galp energia, SGPS, S.A, totalizou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido de 99 milhões de euros, menos 15 milhões do que no período homólogo, de acordo com informação da empresa.

De acordo com os resultados comunicados à Comissão de Mercado de Valores e Mobiliários (CMVM), a Galp teve entre janeiro e março de 2017 um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) total de 419 milhões de euros, mais 126 milhões do que no período homólogo.

As vendas totais de gás natural foram de 2.006 milhões de metros cúbicos, correspondendo a um aumento de 8% em relação ao período homólogo, "explicado essencialmente pelo incremento dos consumos para geração elétrica e dos consumos próprios da empresa", indicou o comunicado da Galp.