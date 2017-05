Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o PSI20, o índice de referência, a cair 0,23%, para 5.022,33 pontos.

Na sexta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou com uma descida de 0,16% para 5.033,66 pontos, com a Pharol a liderar as perdas, seguida da NOS.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, oito recuaram e 11 subiram. A Pharol caiu 4,84% e a NOS recuou 3,24%, depois de terem apresentado resultados.