O programa operacional do Norte relativo ao anterior quadro comunitário - ON.2 - terminou a 31 de março e os cerca de 2,7 mil milhões de euros executados permitiram criar cerca de sete mil novos empregos, revelou a autoridade de gestão.

Os dados foram hoje divulgados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), entidade gestora daquele programa, cujo relatório final de execução, a que a Lusa teve acesso, refere que no final do período de programação "foram atingidas as principais metas físicas e financeiras do ON.2", embora não tenha sido "plenamente concretizada a visão estratégica".

O ON.2 - O Novo Norte foi aprovado pela Comissão Europeia a 10 de outubro de 2007 com uma dotação de 2,7 mil milhões de euros que "teve uma importância decisiva para a região e para os seus cidadãos", indica.