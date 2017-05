Actualidade

A cidade espanhola de Béjar pretende aumentar as ações de intercâmbio com a Guarda, com quem está geminada, para captar mais turistas para a estância de esqui de La Covatilla, disse à agência Lusa o autarca local.

Segundo Alejo Riñones, Guarda e Béjar estão geminadas há mais de 30 anos e os contactos entre ambos os municípios "têm sido contínuos". O responsável espanhol já dialogou com o autarca da Guarda, Álvaro Amaro, para que as cidades estreitem mais os seus laços de cooperação e para que haja intercâmbio de atividades culturais e desportivas.

O objetivo também passa por "intercambiar jovens da Guarda que vão à neve a Béjar" e jovens de Béjar que desfrutem "das terras da Guarda", disse, referindo que alunos portugueses já ali se deslocam para a prática de desportos de inverno, o que "significa que são futuros esquiadores".