Actualidade

A Câmara Municipal da Guarda prevê inaugurar no verão de 2020, em parte ou na totalidade, o projeto dos Passadiços do Mondego previsto para o vale do Mondego, nas proximidades da cidade, anunciou o seu presidente.

Segundo Álvaro Amaro, que apresentou o ponto de situação do projeto na 4.ª Feira Ibérica de Turismo (FIT), que decorreu na Guarda entre sexta-feira e segunda-feira, trata-se de um projeto "grandioso" e "estratégico" para o concelho e para a região.

O autarca adiantou aos jornalistas que, após a elaboração do projeto, deseja que este possa ser apoiado pelo Programa Portugal 2020, mas, se a autarquia não conseguir nenhum tipo de financiamento, com recursos próprios, será capaz de "fazer uma parte" do percurso de 11 quilómetros de passadiços.