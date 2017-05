Actualidade

Algumas das primeiras cerejas colhidas este ano no Fundão vão ser leiloadas em Lisboa, numa ação que marca o arranque da campanha de 2017 e que pretende angariar dinheiro para promover a investigação da cereja aplicada à saúde e bem-estar.

A iniciativa, que se realiza na quinta-feira, às 18:30, no Palácio da Memória, é organizada numa parceria entre a Câmara Municipal do Fundão, o Clube de Produtores do Fundão e a Cerfundão, e será ainda aproveitada para apresentar publicamente as operações de marketing previstas para a campanha deste ano.

A primeira dessas ações será exatamente o leilão para o qual foram convidadas várias personalidades e entidades ligadas aos setores da fruticultura, saúde e bem-estar.