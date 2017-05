Actualidade

A adesão ao segundo dia de greve dos tripulantes de cabine da transportadora Azores Airlines e SATA Air Açores "é de 100%, estando apenas a ser cumpridos os serviços mínimos", disse hoje à Lusa uma fonte sindical.

"Tal como sucedeu na segunda-feira, primeiro dia de greve, hoje (segundo e último dia da paralisação) a adesão também é de 100%. Estão apenas a ser cumpridos os serviços mínimos", adiantou à agência Lusa Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Por sua vez, o porta-voz da companhia, António Portugal, disse à Lusa que a adesão é de 79,69% na SATA Air Açores, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas, e de 58,18% na Azores Airlines (exterior do arquipélago).