FATAL 2017

Criada a partir da obra do poeta Fernando Pessoa, esta peça arrebatadora nasce do casamento entre os sons da música tocada ao vivo que seduzem as palavras ditas.

Atores e músicos divertem-se a descobrir o poeta e convidam os espetadores a serem cúmplices numa espécie de musical em que “a obra nasce porque o homem sonha”.

Esta produção, encenada por Marcantonio Del Carlo integra o painel de competição do Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa (FATAL 2017).

Em cena no Bar Novo da Faculdade de Letras de Lisboa até 6 de maio, às 22h.

Preço: €2