Concertos

A tour europeia da banda escocesa passa amanhã pelo Coliseu de Lisboa e no dia 4 pelo do Porto.

Os Simple Minds estão na estrada numa digressão europeia para apresentar pela primeira vez alguns dos maiores êxitos da carreira da banda tocados em formato acústico. Esta tournée leva para o palco a coletânea Simple Minds Acoustic, editada em novembro passado e tem como convidada especial KT Tunstall.

Portugal conta com dois concertos nos Coliseus. Amanhã à noite, os Simple Minds atuam em Lisboa e no dia seguinte é a vez do Porto.

Depois de em 2014, terem visto o seu 16º álbum de estúdio Big Music ser considerado pela crítica como o melhor álbum da banda em 30 anos, o grupo decidiu continuar a sua busca artística com o lançamento de um álbum com canções despojadas que representam a sua carreira.

Com este álbum os Simple Minds encontraram uma forma de apresentarem em formato acústico alguns dos temas mais admirados por milhões de fãs, sem perderem a sua essência.

Lisboa

Coliseu dos Recreios | 3 de maio, às 20h30 (portas abrem às 19h30)

Preço: €20 a €130 (bilhete Gold Vip)

Porto

Coliseu | 4 de maio, às 20h30 (portas abrem às 19h30)

Preço: €22 a €130 (bilhete Gold Vip)