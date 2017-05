Desporto

Marco Gonçalves, o jogador do Canelas que agrediu o árbitro José Rodrigues, foi suspenso por quatro anos e cinco meses pela Comissão de Disciplina da Associação de Futebol do Porto, disse hoje à agência Lusa fonte do organismo.

Segundo a mesma fonte, o jogador do Canelas foi alvo de três penalizações, uma mais pesada, de quatro anos de suspensão, por "ofensas corporais à equipa de arbitragem", uma segunda, de três meses, por "ameaças, injúrias e ofensas à reputação", e ainda uma terceira de dois meses, por "ofensas corporais graves a jogadores".

A agressão a José Rodrigues, com uma joelhada, ocorreu há cerca de um mês, no jogo com o Rio Tinto, do campeonato da principal divisão distrital da Associação de Futebol do Porto.