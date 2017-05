Actualidade

A encosta sudoeste da serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, registou, em seis dias, oito focos de incêndio em zona florestal, situação que está a preocupar as autoridades que desconfiam de fogo posto.

"Tivemos oito ignições em dias seguidos, desde o dia 25 de abril. Uma por dia e, no fim de semana, duas no sábado e duas no domingo", disse hoje à agência Lusa Nuno Osório, comandante municipal da Proteção Civil da Figueira da Foz.

De acordo com o também comandante dos Bombeiros Municipais da Figueiras da Foz, as ignições têm surgido numa área com cerca de 100 metros "em linha reta" entre o chamado Farol Velho do Cabo Mondego (no limite da povoação dos Vais, junto à estrada que sobe da avenida marginal de Buarcos para a serra da Boa Viagem) e a encosta sudoeste, virada ao mar, daquela zona florestal.