O Tribunal da Relação de Coimbra agravou a pena a um condutor que atropelou mortalmente uma peregrina e fugiu do local do acidente em 2013, no IC2, próximo de Condeixa-a-Nova, segundo um acórdão consultado hoje pela agência Lusa.

O acidente ocorreu no dia 06 de agosto de 2013, cerca das 06:20.

A mulher de 51 anos, residente em Gondomar, fazia uma peregrinação a pé até ao Santuário de Fátima quando foi atropelada por um veículo em Cernache, no concelho de Coimbra. Uma segunda peregrina sofreu ferimentos ligeiros.