Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que a descida da taxa de desemprego, divulgada pelo Eurostat, "significa que parece confirmar-se o crescimento económico" e a criação de emprego em Portugal.

"A seguir à Croácia [Portugal] é o país que tem a melhor evolução em termos de emprego. É uma grande alegria, mais uma, sobretudo por via do Eurostat, que é sempre muito rigoroso e muito duro nas estatísticas que apresenta, porque significa que parece confirmar-se o crescimento económico e, portanto, a criação de emprego", disse Marcelo rebelo de Sousa, à margem de uma visita que realizou ao polo do Porto do Hospital das Forças Armadas.

Segundo o chefe de Estado, estando quase a chegar a meio de 2017, estes dados do Eurostat divulgados hoje "faz esperar" melhores resultados no final do ano "em matéria de crescimento da economia e do emprego do que aqueles que tinham sido previstos por todos", designadamente "Governo, Banco de Portugal, instituições europeias e OCDE".