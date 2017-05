Actualidade

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, saudou hoje a descida do desemprego e salientou que tal prova que a reforma laboral do anterior Governo PSD/CDS-PP "está a produzir frutos".

"Em primeiro lugar, ficamos obviamente agradados, é sempre positivo quando vemos desemprego a descer e emprego a ser criado", afirmou Assunção Cristas, questionada sobre os dados de hoje do Eurostat, à margem de uma visita a três empresas metalomecânicas em Vale de Cambra, no arranque das jornadas parlamentares do CDS-PP, no distrito de Aveiro.

A líder democrata-cristã considerou, por outro lado, que a descida do desemprego "prova que a reforma laboral que foi feita pelo anterior Governo está a produzir os seus frutos e é positivo que não tenha até agora sido mexida".