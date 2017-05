Estoril Open

O espanhol Nicolas Almagro, campeão em 2016, qualificou-se hoje para a segunda ronda do Estoril Open em ténis, ao eliminar o francês Benoit Paire, oitavo cabeça de série, em dois 'sets'.

Almagro, 86.º do 'ranking' mundial, precisou de 53 minutos para afastar Paire, 55.º e semifinalista em 2016, por 6-3, 6-2, no encontro mais curto do torneio até ao momento.

Na próxima ronda, Almagro vai defrontar pela primeira vez o português Gastão Elias, que, na segunda-feira, eliminou o tunisino Malek Jaziri.