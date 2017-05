música

O grupo português Senza inicia hoje, em Nova Iorque, uma série de quatro concertos que passa na próxima semana por Fall River, New Bedford e Washington.

O concerto desta terça-feira acontece no conhecido Joe's Pub, em Manhattan, onde já atuaram artistas portugueses como Mariza e Rita Redshoes.

Na quinta-feira, os músicos estarão na universidade Bristol Community College, na cidade de Fall River, no sábado atuam no festival Viva Portugal, em New Bedford, e, três dias depois, na embaixada do Brasil em Washington, para celebrar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.