Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, admitiu hoje a possibilidade de "repensar o modelo institucional do Coliseu do Porto" para financiar as obras de recuperação de que o edifício precisa.

"A solução pode passar por um novo modelo administrativo. Podemos ter de repensar o modelo institucional do Coliseu, porque tal como está, como associação, e com a atual lei, a Câmara e a Área Metropolitana do Porto [dois dos acionistas maioritários, a par do Estado] estão impedidas de o financiar", disse Rui Moreira, na reunião camarária pública do executivo.

O autarca independente referia-se à necessidade de suportar as obras de quatro a dez milhões de euros de que o espaço precisa, nomeadamente ao nível das coberturas, das fachadas e climatização, segundo anunciou na sexta-feira o presidente do Coliseu, Eduardo Paz Barroso, em reunião do Conselho Metropolitano do Porto.