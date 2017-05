Actualidade

O FC Porto retomou hoje a preparação do jogo de sábado com o Marítimo, no Funchal, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, com um treino ainda marcado pela ausência do médio Danilo do relvado.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o treinador Nuno Espírito Santo voltou a não contar com Danilo, que realizou tratamento a lesão e ainda trabalho de ginásio, sendo o único jogador que se mantém no boletim clínico 'azul e branco'.

A quatro dias do jogo com o Marítimo, no Funchal, Nuno Espírito Santo orientou uma sessão, no Olival, em que voltou a chamar ao trabalho do plantel principal o guarda-redes Mouhamed Mbaye, do FC Porto B.