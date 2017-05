Actualidade

A Câmara da Batalha pediu hoje ao Governo "um derradeiro empenho na viabilização da candidatura PRODER" e do projeto de construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) do Lis, cuja candidatura terá "caducado" por falta de documentos.

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, exigiu explicações junto dos responsáveis da Valoragudo/Recilis [responsáveis pelo processo de adjudicação] sobre a "alegada falta de entrega de elementos e da comunicação da decisão de adjudicação do projeto junto da Autoridade de Gestão do PDR 2020", e sobre "se esses factos poderão determinar a caducidade da candidatura ao PRODER do projeto de construção da ETES do Lis".

O autarca considerou que esta infraestrutura é "um projeto de relevante interesse público e essencial ao plano de despoluição da bacia hidrográfica do Lis, bem como de regularização do setor pecuário da região e com impacto direto, entre outros, nos municípios de Porto de Mós, Batalha, Leiria e Marinha Grande".