CGD

Habitantes de Almeida estão hoje concentrados no interior e no exterior do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), num protesto pacífico, contra o eventual fecho daquela agência na sede do concelho.

A ação dos habitantes, iniciada pelas 14:30, acontece no dia em que representantes da autarquia - o presidente e o vice-presidente - são recebidos, às 18:00, pela administração da CGD, em Lisboa.

Alcino Morgado, chefe de gabinete do presidente da autarquia de Almeida, António Baptista Ribeiro, disse à agência Lusa que os habitantes entraram nas instalações "com o propósito de pedirem informações sobre qual vai ser o futuro, a partir de amanhã [quarta-feira]".