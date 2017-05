Estoril Open

O tenista português João Sousa, sexto cabeça de série, foi hoje eliminado na primeira ronda do Estoril Open, ao perder com o norte-americano Bjorn Fratangelo, vindo da qualificação, em dois 'sets'.

Pela quarta vez consecutiva - em 2014 jogava-se no Jamor --, o número um português e 36.º do mundo caiu na estreia no único torneio do circuito ATP que se disputa em Portugal, ao perder com o Fratangelo, 133.º, por 6-3, 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Na próxima ronda, o norte-americano vai defrontar o japonês Taro Daniel, que afastou o argentino Renzo Olivo, por 7-6 (7-2), 4-6, 7-5, no mais longo encontro do torneio até ao momento (duas horas e 56 minutos).