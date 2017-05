Actualidade

Os deputados do PS eleitos por Leiria requereram hoje ao Governo um conjunto de documentos sobre a situação do tratamento dos efluentes suinícolas na região de Leiria e questionaram sobre a qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Lis.

Numa pergunta enviada ao ministro do Ambiente, os deputados socialistas Odete João, António Sales e José Miguel Medeiros lembram que "os problemas ambientais decorrentes das descargas ilegais de efluentes das suiniculturas na região de Leiria são notícia há muitos anos, nomeadamente as que ocorrem na ribeira dos Milagres".

Os deputados adiantam que a Valoragudo, detida a 100% pela Recilis e responsável pelo projeto de "Conceção, Construção e Exploração da ETES na região do Lis, "não adjudicou, nos prazos definidos, a construção da Estação de Tratamentos de Efluentes Suinícola (ETES), embora esta obra beneficiasse da aprovação de uma candidatura PRODER e da disponibilidade de fundos europeus a fundo perdido no valor de 9,16 milhões de euros".