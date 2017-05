Actualidade

Uma hormona segregada pelo fígado após a ingestão de doces pode determinar a propensão das pessoas para a gulodice, conclui um estudo da universidade dinamarquesa de Copenhaga hoje divulgado.

A hormona chama-se FGF21 e, segundo a investigação, as pessoas com variantes genéticas particulares na hormona estão 20% mais predispostas para consumir doces do que as pessoas sem essas mutações.

A equipa de cientistas analisou dados de um estudo sobre estilos de vida e saúde metabólica de 6.500 dinamarqueses, que incluía respostas sobre hábitos alimentares e níveis de colesterol e glicose no sangue, e sequenciou os marcadores genéticos da hormona dos participantes.