Actualidade

(CORREÇÃO) Ílhavo, Aveiro, 02 mai (Lusa) - O líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, afirmou hoje que Portugal vive atualmente uma "democracia simulada", acusando PS, BE e PCP de apenas estarem unidos por uma "muralha de poder".

"Uma democracia simulada por algum tempo até pode fazer o país otimista, por algum tempo poderá fazer um país que julga ser mais feliz, jamais poderá fazer um país desenvolvido e competitivo como todos nós queremos", disse Nuno Magalhães, na abertura das jornadas parlamentares do CDS-PP, que decorrem hoje e na quarta-feira no distrito de Aveiro. (Corrige no segundo parágrafo a indicaçao do distrito)

