Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), Raul Castro, disse hoje desconhecer a razão para a não adjudicação da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) do Lis, cujo prazo terminou na sexta-feira.

"A direção da Recilis tinha sido mandatada para avançar com a adjudicação, na última reunião da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Colaboração, pelo que peço para que indique quais foram as razões que levaram à não adjudicação", salientou Raul Castro à agência Lusa.

O também presidente da Câmara de Leiria reforçou a tomada de posição tomada pela CIMRL, há cerca de uma semana, quando a "preocupação" pela não adjudicação da construção da ETES era já evidente.