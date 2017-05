Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Coimbra arquivou hoje o processo em que a presidente da Câmara de Góis, a socialista Lurdes Castanheira, era acusada de ter difamado um vereador do seu partido.

O debate instrutório decorreu no TIC, sem a presença de Maria de Lurdes Castanheira, representada pela advogada Arménia Coimbra, tendo a juíza concluído que "não há qualquer indício da prática do crime de difamação", disse a autarca do PS à agência Lusa.

Com o despacho de não pronúncia, o TIC de Coimbra encerra esta fase do processo, movido por José Rodrigues contra a presidente do município de Góis, no distrito de Coimbra, mas o vereador disse à Lusa estar "ainda a ponderar" um eventual recurso da decisão para o Tribunal da Relação de Coimbra.