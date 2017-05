Autárquicas

A líder do Bloco de Esquerda (BE) declarou hoje que Portugal, com o Governo do PS, fez "conquistas interessantes" nos últimos tempos, e as eleições autárquicas deste ano são um bom momento para as levar para o poder local.

Falando em Lisboa, Catarina Martins disse que houve "conquistas interessantes nos últimos tempos", em áreas como a igualdade de direitos, e o Bloco - que viabiliza no parlamento o atual executivo PS - tem agora a vontade de transmitir "para a realidade muito concreta das populações" as conquistas que se foram fazendo.

"Para o BE, ter mais interferência e participar em executivos, freguesias, é essencial para que as lutas que temos se efetivem", prosseguiu a líder do partido, que tinha a seu lado o candidato do Bloco à Câmara de Lisboa nas autárquicas de 01 de outubro, Ricardo Robles.