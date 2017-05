Autárquicas

O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, prometeu hoje que vai lutar por uma cidade de "precariedade zero", advogando que a integração de efetivos no Estado deve ser alargada ao poder local.

Falando numa semana em que deverá ser publicada a portaria que permitirá a integração, por ora, de 50 mil precários no quadro do Estado, Ricardo Robles sustentou que os "precários da administração local devem também ser incluídos neste processo extraordinário".

"Propomos para o município de Lisboa que seja o município de precariedade zero. Não só os que trabalham diretamente, mas também os de 'outsourcing'. Seremos muito contundentes e claros em defender um município de precariedade zero".