Actualidade

Sete campeonatos de surf e batismos de surf para crianças carenciadas são algumas das propostas do Porto & Matosinhos Wave Series 2017, evento que arranca este sábado e cuja organização estima ter mais de 30 mil pessoas a assistir.

"Promover o desporto a nível regional com atletas de topo, motivar os atletas locais a continuar a trabalhar para terem melhores resultados e ajudar na promoção turismo da região Norte" são os principais objetivos do Porto & Matosinhos Wave Series 2017, disse hoje à Lusa Marcelo Martins, promotor do evento, afirmando que nesta edição estimam superar os 30 mil pessoas a assistirem às provas de surf.

Entre pranchas de surf, 'longboard', 'stand-paddle', 'skimming' e 'bodyboard', a frente atlântica do Porto e Matosinhos oferece uma "série de praias com ondas desde fundo de areia a fundo de pedra" e que dá a possibilidade de fazer surf em condições "muito favoráveis", explica Marcelo Martins.