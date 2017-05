Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, estranhou hoje que o presidente do PSD se mostre preocupado com o emprego precário, criticando que todas as medidas tomadas pelo anterior governo liderado por Passos Coelho incentivaram a precariedade.

No domingo, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou que a tendência de diminuição da taxa de desemprego e do aumento da criação de emprego registou-se durante os anos do anterior governo, salientando também que "a precariedade, que está mais associada a contratos a termo certo, representa cerca de 30% do emprego criado" e recusando que isso sejam boas notícias.

"Eu estranho é que seja o dr. Passos Coelho a falar de emprego precário, porque, tanto quanto me recordo, em todo o período em que foi primeiro-ministro, todas as medidas que foram tomadas incentivaram a precariedade no mercado de trabalho", afirmou Vieira da Silva à margem da apresentação do Relatório Anual sobre a Evolução da Negociação Coletiva em 2016 do Centro de Relações Laborais (CRL), em Lisboa.