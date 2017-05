Actualidade

O Governo italiano nomeou hoje três administradores responsáveis pela elaboração de um plano de recuperação para a transportadora aérea Alitalia, concedendo um empréstimo de 600 milhões de euros para garantir a operacionalidade da companhia durante seis meses.

Paolo Gentioni, primeiro-ministro italiano, realçou em conferência de imprensa que o objetivo do empréstimo de 600 milhões de euros concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Económico italiano - com o acordo da União Europeia - destina-se a "responder às exigências de continuidade e manutenção" da companhia aérea de bandeira do país.

"A nacionalização da Alitalia está excluída desde o primeiro momento e também a rejeitamos agora", vincou.