Actualidade

Um concerto pela Sinfonieta de Lisboa, com a Camerata do Festival e Conservatório Regional de Setúbal, dirigido pelos maestros Vasco Pearce de Azevedo e Kerem Hasam, abre, no dia 25, a 7.ª edição do Festival de Música de Setúbal.

A violoncelista Sofia Azevedo e os violinistas Lia Yeranosyan, Josefina Fernandes e Joana Praça fazem igualmente parte do concerto de abertura da 7.ª edição do Festival de Música de Setúbal, que vai decorrer de 25 a 28 de maio, anunciou hoje o seu diretor, Ian Ritchie.

"Migração" é o tema da edição deste ano do festival, que prestará atenção particular à 'interrelação' de culturas, na Península Ibérica