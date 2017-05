Estoril Open

O português Pedro Sousa qualificou-se hoje para a segunda ronda do Estoril Open em ténis, ao beneficiar da desistência do francês Paul-Henri Mathieu, quando o encontro estava empatado a um 'set'.

Vindo da sua primeira vitória num torneio do circuito 'challenger' (segundo escalão), em Francavilla, em Itália, Pedro Sousa, 172.º do mundo, perdeu o primeiro parcial por 6-3, mas venceu o segundo por 6-4, com Mathieu, 116.º, a desistir nessa altura, quando estavam decorridos 71 minutos.

Na próxima ronda, Pedro Sousa vai defrontar o luxemburguês Gilles Muller, terceiro cabeça de série e que ficou isento da ronda inaugural.