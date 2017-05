Actualidade

Um grupo de sete partidos políticos da Guiné-Bissau apelou hoje, em conferência de imprensa, para o cumprimento do Acordo de Conacri e para a nomeação de Augusto Olivais como primeiro-ministro do país.

Num comunicado, lido durante a conferência de imprensa, realizada numa unidade hoteleira de Bissau, o grupo dos sete partidos apelou ao Presidente da República, José Mário Vaz, a "imediata nomeação de Augusto Olivais" para o cargo de primeiro-ministro, dando "início à implementação do Acordo de Conacri".

Os sete partidos apelaram também ao Presidente da República, ao Partido da Renovação Social (PRS) e aos deputados dissidentes do PAIGC para "darem prova de patriotismo, vontade política e de seriedade no cumprimento dos compromissos assumidos" no âmbito daquele acordo.