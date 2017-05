Actualidade

As qualidades do papa Francisco foram hoje exaltadas a propósito do lançamento do livro "Francisco: Desafios à Igreja e ao Mundo", do padre Anselmo Borges, com o Presidente da República a falar de uma figura "fascinante".

O livro, numa sessão moderada pelo autor, foi apresentado na Fundação Gulbenkian, onde o padre e professor da Universidade de Coimbra falou do papa que estará em Portugal nos dias 12 e 13 como "um líder respeitado e amado em todo o mundo".

Marcelo Rebelo de Sousa falou também das qualidades de Francisco, de ser "o cruzamento de um jesuíta com um franciscano", de ser um pároco de uma aldeia global, ou por representar o fim do eurocentrismo da Igreja Católica, alguém que vê a Europa com uma visão do outro lado do Atlântico.