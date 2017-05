Habitantes de Almeida abandonaram instalações da CGD pelas 00

Os habitantes de Almeida, no distrito da Guarda, terminaram a ocupação pacífica do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) local pelas 00:00 de terça-feira, mas prometem novo protesto na quinta-feira, em Vilar Formoso.

Várias dezenas de habitantes e autarcas de Almeida, decidiram desmobilizar após terem dado mais um dia à administração da CGD para que possa repensar a manutenção do balcão local.

A população voltou a protestar na terça-feira contra a intenção da CGD em encerrar a agência daquela vila histórica, situada junto da fronteira com Espanha, e ocupou as instalações entre as 14:30 e as 00:00.