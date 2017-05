Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia qualificou-se terça-feira para os quartos de final do Mundial, ao vencer os Emirados Árabes Unidos por 2-1, após prolongamento, na terceira jornada do Grupo C, em Nassau, nas Bahamas.

Bruno Novo marcou, aos 23 segundos do tempo extra, o tento do triunfo dos campeões em título, que ficaram no segundo lugar do agrupamento, atrás do Paraguai, frente ao qual perderam por 5-3 na segunda jornada, depois de se terem estreado com uma goleada ao Panamá (7-0).

Nos quartos de final, Portugal vai defrontar o Brasil, vencedor do Grupo D e recordista de triunfos (13) na competição, num embate marcado para quinta-feira, pelas 22:00 (em Lisboa).