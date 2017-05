Actualidade

A quantidade de água armazenada em abril em Portugal continental aumentou em cinco bacias, mas desceu em sete, em comparação ao mês de março, segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Segundo o boletim de armazenamento de albufeiras do SNIRH, hoje divulgado, no último dia de abril, comparativamente a igual período do mês anterior, das 60 albufeiras monitorizadas, verificou-se uma subida em cinco bacias e uma descida em sete.

Das 60 albufeiras monitorizadas, 27 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e nove têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.