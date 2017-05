Papa

Os artigos oficiais do Santuário de Fátima, lançados em 2013, registam uma procura crescente, tendo a instituição desenvolvido no ano seguinte produtos dirigidos ao público infantil, disse à agência Lusa o administrador do templo.

"Foi no ano de 2012 que começámos a fazer esse trabalho, embora a venda efetiva dos artigos tenha sido no início de 2013", afirmou o padre Cristiano Saraiva, referindo que ano após ano "tem vindo a aumentar" a procura destes artigos, embora sem especificar valores.

Segundo Cristiano Saraiva, o santuário, onde peregrina o papa Francisco a 12 e 13 de maio, chegou à conclusão de que era importante ter artigos próprios que levassem "os peregrinos a fazer o prolongamento da sua peregrinação" com uma recordação.