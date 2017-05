Actualidade

Portugal continental encontrava-se em abril com 96% do território em situação de seca fraca a moderada, um aumento significativo relativamente ao mês de março (20%), informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Boletim Climatológico disponibilizado hoje na página do IPMA, no final de abril, em relação ao mês de março, foi registado um aumento significativo da área em situação de seca, em particular nas regiões do Norte e Centro.

"Muitos locais das regiões do Norte e Centro estão classificados como estando em seca meteorológica moderada a severa", salienta o Instituto no boletim.