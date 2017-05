Actualidade

O mês de abril em Portugal continental foi "extremamente quente e seco", tendo sido registada uma onda de calor e o valor mais alto da temperatura máxima dos últimos 86 anos, segundo o IPMA.

De acordo com o Boletim Climatológico divulgado hoje na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o mês de abril foi "extremamente quente e extremamente seco", enquanto o valor da temperatura máxima foi o mais alto dos últimos 86 anos (1931).

O Instituto indica no documento que ao longo do mês de abril, e em particular no período de 02 a 24, ocorreram valores muito altos da temperatura máxima, muito superiores aos valores normais para este mês, sendo de destacar os períodos de 10 a 12 e de 17 a 19.