O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) assumiu hoje a autoria do atentado suicida quando passava um comboio de veículos da missão da NATO no Afeganistão numa zona de alta segurança em Cabul, que causou pelo menos nove mortos.

"Uma fonte de segurança disse à agência Amaq - órgão de propaganda do EI - que um mártir do Estado Islâmico detonou o seu veículo bomba contra um grupo de forças norte-americanas junto à embaixada dos Estados Unidos em Cabul", fez saber o Estado Islâmico. A autenticidade da informação não pôde ser confirmada.

De acordo com a fonte, "pelo menos oito soldados norte-americanos morreram na sequência da explosão e outros ficaram feridos", além do autor do atentado. O número de feridos não foi especificado.