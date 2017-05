Actualidade

A Queima das Fitas de Coimbra arranca na noite de quinta-feira com a Serenata Monumental, na Sé Velha, e estende-se até dia 12 com concertos na Praça da Canção, por onde passam James Arthur, David Carreira ou Kaiser Chiefs.

As noites de concertos na Praça da Canção realizam-se de sexta-feira a dia 12, num evento que conta com cinco cabeças de cartaz que também vão estar na Queima das Fitas do Porto, que decorre do dia 07 a 13.

"Não creio que afete a afluência ao recinto", disse à agência Lusa o secretário-geral da Queima de Coimbra, Luís Lobo, sublinhando que o agenciamento dos artistas para mais do que um local torna-se "mais vantajoso" do ponto de vista financeiro.