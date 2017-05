Actualidade

Em Portugal existem 13.776 táxis licenciados, a maioria dos quais nos concelhos de Lisboa (3.497) e Porto (700), segundo um estudo divulgado hoje pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que defende uma maior transparência do setor.

"Independentemente do quadro legislativo e regulatório, uma maior transparência sobre as condições do setor permite decisões mais eficientes por parte de investidores e agentes económicos", indica a AMT no "Relatório Estatístico - Serviço de Transporte em Táxi: A realidade atual e a evolução na última década".

Numa altura em que o Parlamento debate a legalização de plataformas de transporte em veículo descaracterizado como a Uber e a Cabify, a AMT entende ser necessária uma recolha e análise da informação estatística sobre os serviços de transporte em táxi para "garantir uma análise adequada do enquadramento legal e regulatório neste setor".