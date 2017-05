Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) considerou hoje que o fraco crescimento da produtividade do trabalho é "um fator de preocupação" que pode conduzir a desequilíbrios externos, recomendando "maiores níveis de investimento".

No boletim económico de maio hoje publicado, o banco central faz uma análise à evolução da economia portuguesa em 2016, ano em que se registou "um crescimento moderado" do Produto Interno Bruto (PIB), em que houve uma "redução significativa do défice orçamental" e em que persistem "fragilidades relacionadas com o elevado nível de endividamento".

O BdP refere que o emprego registou "uma evolução positiva", mas destaca que se manteve "em níveis historicamente baixos", tendo o emprego total aumentado 1,2% em 2016 (após um aumento de 1,1% em 2015) e a taxa de desemprego ficado nos 11,1% no conjunto do ano passado.