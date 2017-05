Actualidade

O setor da cortiça bateu em 2016 todos os recordes, com 937,5 milhões de euros em exportações, mais 4% face a 2015, o que confirma a confiança de empresários e investidores, indicou hoje a Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR).

A indústria exporta 90% da produção para 133 países, sendo que a rolha de cortiça se mantém como "produto premium", com um peso de 72% no total das exportações, refere em comunicado.

Seguem-se os materiais de construção a representar 25% do total e outros produtos com 3%, sendo que as novas aplicações apresentam "um elevado potencial de crescimento", segundo a APCOR.