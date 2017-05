Actualidade

Uma adolescente deu entrada terça-feira no Hospital de São João, Porto, com "sinais de automutilação" e a Polícia Judiciária está a investigar o caso suspeito de estar relacionado com o jogo Baleia Azul, disseram hoje fontes policiais.

Fonte da Polícia Judiciária do Porto disse hoje à Lusa que o caso de uma adolescente de 14 anos que se autoflagelou está a ser investigado por suspeitas de cibercrime, tendo a participação sido feita pelas 20:30 de terça-feira pela mãe de uma amiga da adolescente.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP reiterou que há uma participação sobre uma adolescente de 14 anos, estudante, que deu entrada no Hospital de São João com "sinais de automutilação numa mão" e com suspeitas de os ferimentos estarem relacionados com os jogos da Internet, designadamente do jogo Baleia Azul.