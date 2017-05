Actualidade

O Conselho da Europa adotou hoje uma nova convenção para prevenir e combater o tráfico ilícito e destruição de bens culturais, na mesma linha da luta contra o terrorismo e crime organizado.

De acordo com um comunicado do Conselho da Europa, a Convenção sobre Crimes contra a Propriedade Cultural, à qual poderá aderir qualquer país, será assinada em Nicosia, Chipre, a 19 de maio, durante a 127.ª reunião do comité de ministros da organização, com representantes de 47 Estados-membros.

O documento tem também como objetivo desenvolver a cooperação internacional para combater este tipo de crimes "que estão a destruir o património mundial histórico".